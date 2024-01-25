Кому категорически запрещено употреблять зеленый чай

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Один из популярных напитков, с которого начинают свой день люди – кофе.⁣⁣⠀⁣⁣

Но кофе не единственный напиток, который помогает взбодриться.⁣⁣⠀⁣⁣⠀

Среди лучших и полезных тонизирующих напитков⠀– зеленый чай. ⁣⁣⠀

Это благодаря содержанию биологически активных веществ и антиоксидантов, витаминов В1, В2, Р, РР, эфирных масел, минеральных солей, танина, кофеина. Важно, что зеленый чай природный антиоксидант, очищает организм от токсинов и действует бактерицидно.⁣⁣⠀⁣⁣⠀

Но есть и минусы: ⁣⁣⠀⁣⁣⠀

Во время беременности зеленый чай следует употреблять в меру и не делать крепкий настой. Чай мешает усваиваться фолиевой кислоте и содержит много кофеина.⁣⁣⠀⁣⁣⠀

Пить чай литрами тоже не стоит – от избытка дубильных веществ (танина) может нарушиться баланс железа в организме. Кроме этого, большие дозы танина препятствуют усвоению магния и кальция из пищи. Поэтому не стоит пить зеленый чай во время еды, а лучше через час после. Это надо помнить женщинам во время месячных и беременности и объяснять детям.⁣⁣⠀⁣⁣⠀

Танин, содержащий чай раздражает слизистую, поэтому лучше избегать его при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки.⁣⁣⁣⁣⠀

⁣⁣Его не рекомендуют при глаукоме, при гипертонии из-за содержания кофеина.⁣⁣⠀⁣⁣⠀

Зеленый чай есть из чего выбирать и надо понимать, что:⁣⁣⠀⁣⁣⠀

⁣холодный чай, который продается в бутылках – это не чай, а напиток, наполненный красителями и усилителями вкуса,⁣⁣⠀⁣⁣⠀

⁣⁣лучше отказаться от добавления в чай ароматизаторов или каких-либо добавок и подсластителей;⁣⁣⠀⁣⁣⠀

⁣⁣выбирайте качественный и натуральный зеленый чай с большими листьями. Так вы получите больше полезных свойств от чая;⁣⁣⠀⁣⁣⠀

самой низкой качества чай из пакетиков, даже мировых, хорошо известных Украинских фирм; ⁣⁣⠀⁣⁣⠀

лучше выпивать не более 3-4 кружки в день. То есть суточный объем до 1000 мл. Здоровому взрослому человеку безопасный предел – 400 мг кофеина в сутки, но лучше ограничиться зоной 200-250 мг. Стакан зеленого чая имеет около 30-50 мг кофеина⁣⁣⠀⁣⁣⠀

чай не заменяет воду. Пить воду в любом случае нужно;⁣⁣⠀⁣⁣⠀

заваривать чай необходимо на один раз и пить свежим.⁣⁣⠀⁣⁣⠀

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