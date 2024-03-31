Кому нельзя пить кефир и почему ответ вас удивит
Кефир – это кисломолочный продукт, который веками используется людьми для улучшения здоровья. Он богат питательными веществами, которые делают его ценным дополнением к любому рациону. Однако важно понимать, что кефир не является панацеей и его употребление может иметь определенные противопоказания. Об этом пишет тсн.
Польза кефира:
Кефир содержит белок, бета-каротин, аминокислоты, витамины A, C, группы B, а также кальций, магний, натрий, калий, фосфор.
Благодаря этому он может:
- Укреплять иммунитет
- Улучшать эластичность кожи и волос
- Увеличивать работоспособность
- Улучшать работу пищеварительной системы
- Укреплять кости и суставы (благодаря высокому содержанию кальция)
- Уменьшать раздражительность, снимать стресс и напряжение
- Улучшать сон
Кому нельзя пить кефир:
- При наличии дисбактериоза, заболеваний печени, сахарного диабета, аутоиммунных и аллергических заболеваний, запоров.
- Людям с повышенной кислотностью желудка, гастритом, панкреатитом.
- Маленьким детям до 6 лет (может раздражать слизистую).
- При аллергии на молоко.
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Сколько кефира можно пить в день
- Врачи рекомендуют не более 2 стаканов в сутки.
- Людям с сахарным диабетом – не более 80 граммов в день.
- Превышение дозы может привести к набору избыточного веса.
Почему кефир не помогает похудеть
- Кефирные диеты – это несбалансированное питание, которое может иметь отрицательные последствия.
- Кефир не утоляет голод, а наоборот стимулирует аппетит.
- Употребление кефира в больших количествах может привести к набору веса.
- Кефир не является низкокалорийным продуктом.
Кефир – это полезный продукт, но его следует употреблять разумно. Не следует использовать его как монодиету для похудения. Перед тем как менять свой рацион, проконсультируйтесь с врачом.
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