Кондиционер или обогреватель: чем дешевле обогреть дом

Выбор между кондиционером и обогревателем для обогрева дома может зависеть от нескольких факторов, таких как климатические условия, эффективность устройств и стоимость электроэнергии.

Эксперты из moyo назвали несколько важных аспектов и сравнили оба устройства.

Электрообогреватель: обычно эти приборы менее затратны в покупке, но их энергоэффективность может быть ниже, поскольку они работают на основе обогрева воздуха вокруг них.

Кондиционер: современные кондиционеры с опцией обогрева могут быть более энергоэффективны, поскольку они могут использовать теплообмен с внешней средой для обогрева.

Если анализировать соотношение цена/мощность, то кондиционер "проигрывает" тепловентилятору, керамическому или инфракрасному обогревателю.

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"Техника для кондиционирования придумана для охлаждения помещений, а обогрев – вспомогательная функция… Если сравнивать чисто по эффективности, что лучше: инверторный кондиционер или обогреватель, то сплит-система лучше. Однако выбор желательно делать на основе нескольких критериев", – говорят специалисты.

Что экономнее: обогреватель или кондиционер

Отмечается, что нагреватели преобразуют энергию из электрической сети в тепловую. В результате 1 кВт электроэнергии позволяет получить максимум 1 кВт тепла. Кондиционер работает по принципу "теплового насоса", поэтому выход тепловой энергии получается в разы больше.

Специалисты добавили, что кондиционер с низкой энергоэффективностью в 2-3 раза экономнее обогревателя аналогичной мощности при работе в штатных условиях. Однако, если сравнивать их работу в диапазоне от минус 10 до минус 15 градусов, то сплит-система вряд ли позволит экономить.

Они отметили, что для климата, который присущ Киеву, ответ на более экономичный вопрос: кондиционер или нагреватель, "однозначно в пользу 2-блочного агрегата".

"Сплит-система в 1,5-2 раза экономнее зимой и в 2-5 раз лучше, если брать весь отопительный сезон", – резюмировали эксперты.

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