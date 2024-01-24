Конец января станет суперопасным: обновился график магнитных бурь

Обновился календарь магнитных бурь на январь. Опасных периодов станет больше. В частности, с 24 января геомагнитные штормы достигнут красного уровня опасности и продлятся трое суток подряд.

По данным Meteoagent, в среду, 24 января, началась магнитная буря К-индекса 5. Это красный уровень геомагнитных штормов, который затянется до 27 января. Однако следует заметить, что график магнитных бурь может изменяться в зависимости от солнечной активности.

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Подобные магнитные бури могут оказать негативное влияние на людей. В частности, может ухудшиться самочувствие у метеозависимых или у людей с хроническими заболеваниями.

Календарь магнитных бурь на январь 2024

Что делать в период магнитных бурь

В период возмущений атмосферы Земли из-за вспышек на Солнце люди в большинстве своем жалуются на головные боли, раздражительность, перепад настроения, повышение/понижение давления, боли в суставах и мышцах, проблемы со сном/постоянная сонливость и обострение хронических болезней.

Специалисты советуют:

1. Следует пить достаточно чистой воды, зеленого или травяного чая. А от кофе, алкогольных напитков и энергетиков следует отказаться вообще.

2. Питание должно быть сбалансированным. Потребляйте достаточное количество жиров, белков, углеводов и клетчатки. Летом не ограничивайте себя в свежих фруктах, ягодах и овощах.

3. Больше гуляйте на свежем воздухе, устраивайте легкие пробежки и добавьте легкие физические нагрузки в жизнь. Помните, что специалисты не советуют проводить много времени под прямыми солнечными лучами.

4. Урегулируйте режим сна и отдыха, избегайте стрессовых ситуаций.

Напомним, что магнитными (геомагнитными) бурями называются кратковременные возмущения магнитного поля и атмосферы Земли. Они вызваны вспышками радиации и заряженных частиц, излучаемых Солнцем.

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