Копеечное средство отмоет унитаз до блеска: лайфхак от работников клининга

Обычный продукт, используемый в кулинарии, может стать настоящим спасением для вашей ванной комнаты.

С помощью соли вы можете добиться чистоты и свежести без использования химических средств. Соль поможет, в частности, отмыть даже очень грязный унитаз до блеска, пишет Real Simple.

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Забудьте о дорогих чистящих средствах для унитазов. Просто насыпьте примерно 100 г соли в унитаз и посыпьте немного по краям чаши. Оставьте на 3 часа или даже на ночь, затем промойте. Результат вас приятно удивит – ваш унитаз станет свежим и чистым, а все неприятные запахи исчезнут.

Соли можно использовать не только для уборки ванных комнат, но и для удаления пятен из чашек. Просто смочите немного соли и протрите пятна на чашке или чайнике. Соли отмыть пятна и восстановить блеск вашей посуды.

Если вы ищете эффективный и недорогой способ снизить влажность в помещении, попробуйте создать осушитель воздуха из соли. Для этого вам понадобится пластиковая бутылка с кусочком ваты, наполненной солью. Это домашнее средство поможет вам избавиться от неприятного запаха и обеспечит чистый воздух в вашем доме.

Применение соли в быту – это экономически и экологически дружественный способ сохранить время и здоровье. Используйте этот простой продукт для достижения максимальных результатов в вашем доме.

Напомним, ранее мы писали о еще нескольких простых советах, которые помогут самостоятельно прочистить замусоренную раковину. Предлагаем также прочесть, как канализацию поможет прочистить велосипедный насос и строительный нейлоновый хомут.

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