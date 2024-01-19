Копейки почистить диван от пятен: нужны пена для бритья и крышка из-под кастрюли

Диван обеспечивает комфорт и уют в доме, но также может стать источником загрязнений и стойких пятен. Если вы хотите, чтобы диван выглядел как новый, важно регулярно его чистить.

Натуральные средства – это отличный способ очистить диван, не повреждая его. Они доступны, эффективны и неопасны для окружающей среды, пишет SantePlusMag.

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Как почистить диван с помощью натуральных средств

Прежде чем приступать к чистке дивана, начните с пылесоса, чтобы удалить с него пыль и грязь. Если у вас кожаный диван, достаточно протереть его влажной тряпкой.

После того, как вы пропылесосили диван, можете приступать к чистке. Вот несколько рецептов натуральных чистящих средств дивана:

Цедра лайма, горячая вода и органическое средство для мытья посуды

Этот простой и экономичный метод позволит поддерживать ваш диван в чистоте и обладать приятным ароматом.

Вам понадобятся: столовая ложка цедры лайма, 2 стакана горячей воды, столовая ложка органического средства для мытья посуды, салфетка из микрофибры, крышка из кастрюли.

Нагрейте воду, в миске смешайте лайма, горячую воду и органическое средство для мытья посуды. Смочите салфетку из микрофибры в смеси и отожмите. Поверните ткань вокруг крышки кастрюли, чтобы очистить диван.

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Белый уксус также является эффективным пятновыводителем из ткани.

Возьмите 500 мл белого уксуса и 200 мл теплой воды, столовую ложку жидкости для мытья посуды (по желанию) и чистую тряпку.

В миске смешайте белый уксус, теплую воду и жидкость для мытья посуды. Смочите тряпку в смеси и отожмите. Осторожно протрите пятна на диване. Смойте смесь влажной тканью.

Пищевая сода обладает абсорбирующими свойствами, что делает ее эффективным средством для удаления пятен.

Нужно посыпать пятно пищевой содой и оставить на час. Затем нужно пропылесосить диван.

Пенька для бритья – может быть эффективным пятновыводителем из ткани. Просто нанесите толстый слой пены для бритья на пятно. Оставьте действовать по крайней мере в час. Осторожно протрите пятно влажной тряпкой.

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