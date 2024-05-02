Коричневый или белый: какой рис более полезный

Рис на протяжении тысячелетий являлся основой питания во многих культурах мира, особенно в Азии. Сейчас его популярность распространилась по всему миру, и он стал привычным продуктом на кухнях многих людей.

Традиционно наиболее распространенным был белый рис, но в последнее время коричневый рис также приобрел популярность, ведь его считают более полезным для здоровья.

Чем же отличаются белый и коричневый рис по питательной ценности? На этот вопрос ответила RDN эксперт по здоровому питанию Джессика Левинсон.

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Белый рис: это очищенное зерно, из которого удалены отруби и зародыш, оставляя только крахмалистый эндосперм.

Коричневый рис: это цельное зерно, содержащее все три части: отруби, зародыш и эндосперм.

Пищевая ценность:

Коричневый рис содержит больше клетчатки: 2 грамма на 2/3 чашки по сравнению с 0,5 г в белом рисе. Коричневый рис содержит больше витаминов и минералов: марганец, фосфор, селен, магний, ниацин и фолиевую кислоту. Он содержит больше растительных соединений: флавоноиды, благоприятно влияющие на здоровье.

Польза для здоровья:

Коричневый рис переваривается медленнее. Это приводит к более устойчивому уровню энергии и менее резким скачкам сахара в крови. Это полезно для людей с диабетом 2 типа. Коричневый рис поддерживает здоровье кишечника, поскольку растворимая клетчатка в коричневом рисе способствует регулярному испражнению, снижает уровень холестерина и питает микробиом кишечника.

Белый рис может повысить риск диабета 2 типа из-за низкого содержания клетчатки и высокого гликемического индекса.

Хотя белый рис может являться частью здорового питания, коричневый рис имеет значительные преимущества благодаря большему содержанию клетчатки, микроэлементов и растительных соединений.

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