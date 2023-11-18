Короткие стрижки для омоложения: специалисты показали варианты причесок для женщин 40+

Короткие стрижки – это отличный способ омолодить образ женщины старше 40 лет. Они делают лицо открытым, а также помогают подчеркнуть "выгодные черты" и скрыть недостатки.

Парикмахеры и стилисты советуют женщинам за 40 лет не бояться экспериментировать, особенно если волосы с возрастом становятся более тонкими и редкими.

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Какие стрижки выбрать женщинам 40+

Пикси – это короткая многослойная стрижка, которая подходит для всех типов волос. Она придает лицу молодость и игривость.

Боб – это универсальная стрижка, которая подходит для всех возрастов. Она может быть как прямой, так и градуированной.

Гарсон – это короткая стрижка с челкой, которая подходит для женщин с правильными чертами лица. Она придает образу элегантности и изысканности.

Каре – это классическая стрижка, которая никогда не выходит из моды. Она может быть как короткой, так и средней длины.

При выборе короткой стрижки важно учитывать форму лица и тип волос. Если у вас круглое лицо, выбирайте стрижку с объемом на макушке, чтобы визуально вытащить лицо. Если у вас квадратное лицо, выбирайте стрижку с челкой, чтобы смягчить черты. Женщинам с треугольным лицом следует выбирать стрижку с объемом, чтобы уравновесить пропорции лица.

Также важно учитывать тип волос. Если у вас тонкие волосы, выбирайте стрижку с градуировкой, чтобы придать волосам объем. Если у вас густые волосы, выбирайте стрижку, которая поможет вам укротить непослушные волосы.

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