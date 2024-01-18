Кошка ходит в туалет в горшки с растениями: специалисты сказали, как решить эту проблему

Кошки это животные, чьи инстинкты часто одерживают верх над ними. Одним из таких инстинктов есть желание справлять нужду в почве.

Это может представлять проблему для владельцев домашних животных, имеющих растения в горшках, поскольку кошачья моча может убить растение, пишет askmycats.

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Почему коты мочатся в растения?

Одна из самых распространенных причин состоит в том, что животным не нравится их лоток. Если лоток не чист, не находится в правильном месте или не отвечает потребностям вашей кошки, он может начать искать другое место, где можно справить нужду.

Другая возможная причина состоит в том, что ваша кошка пытается обозначить свою территорию. Кошки используют мочу, чтобы сообщить другим кошкам, что это их территория. Животное может начать мочиться в растения, чтобы показать другим кошкам, что это его территория.

Наконец, кошки просто любят мочиться в растения. Они могут найти это приятным или расслабляющим.

Что делать, если ваша кошка ходит в растения

Если вы обнаружили, что ваша кошка помочилась в горшок с растениями, первое, что вам нужно сделать, это удалить мочу. Вы можете это сделать, используя скребок, чтобы собрать видимую мочу. Затем можно использовать раствор уксуса или лимонного сока, чтобы удалить любые остатки мочи.

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Укройте растение. Вы можете покрыть растение алюминиевой фольгой или тканью, которую ваша кошка не любит.

Вы можете добавить к растению цитрусовые корки, шарики от моли или другие отпугиватели кошек.

Измените расположение лотка. Убедитесь, что лоток находится в чистом, тихом месте, которое нравится вашей кошке. Если вы попробовали все эти методы, а ваша кошка все равно продолжает мочиться в растения, вам может понадобиться обратиться к ветеринару. Ветеринар может помочь вам определить причину, почему ваша кошка мочится в растения, и разработать план лечения.

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