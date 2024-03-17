Кошки каких пород лучшие убийцы мышей: список

Кошки от природы являются хищниками, так что большинство из них будут ловить мышей, если они заведутся в вашем доме. Если вы живете в регионе, где мыши и другие грызуны являются проблемой, можно найти кота, который будет охотно искать такую добычу.

Все кошки рождаются с инстинктом погони, но этот инстинкт также должен активизировать и поощрять окружающую среду, если он хочет развиться в умелой охоте. Если кот действительно собирается убить (или даже съесть) свою добычу, такому поведению нужно научить. Охотиться котят учат мамы поэтому если есть возможность, узнайте больше о том, откуда взялся кот, советуют специалисты по PetHelpful.

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Кота-мышелова можно найти в приюте. Это не должно обязательно быть породистое животное. Иногда можно проверить интерес кота к охоте, поиграв с котом. Если он проявляет интенсивный и устойчивый интерес к игрушке (преследует, бросается, кусает и т.д.), этот кот может быть хорошим охотником, но если этот интерес не поощрял кота, он может не иметь навыков охоты.

Независимо от того, выбираете ли вы котенка или взрослого кота, ищите такого ожесточенно играющего. Когда котята играют, они оттачивают свои навыки маленьких охотников. Породы кошек-мышеловок.

Хорошими охотниками считаются американский короткошерстный, британский короткошерстный и оцикет. Также охотиться любят сиамские кошки – известны своей отличной ловкостью и высоким уровнем активности.

Сибирские коты тоже не прочь охотиться. Они имеют врожденный инстинкт охотника.

Хотя многие кошки, независимо от породы, могут выявить впечатляющие навыки в ловле мышей, эти породы особенно выделяются в этом аспекте. Таким образом, если вам нужен верный охотник в вашем доме или во дворе, обратите внимание на эти породы – они могут стать вашим незаменимым помощником в борьбе с непрошеными гостями.

Предлагаем узнать, почему коты играют с мышами перед тем, как их убить.

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