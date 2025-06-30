Кошки тоже это умеют: как домашние питомцы извиняются перед хозяином

Заботливые владельцы кошек знают: эти грациозные и независимые создания имеют свой характер, но даже способны показать, что сожалеют о своем поведении. Хотя извинения в исполнении пушистиков выглядят совсем не так, как у людей, некоторые сигналы издают их желание примирения.

Новости.LIVE рассказывает, как именно коты "извиняются" перед хозяевами и какие жесты свидетельствуют о том, что любимец пытается наладить отношения.

Как коты показывают, что жалеют

Распространено мнение, что коты не чувствуют вины и всегда действуют по своему усмотрению. Однако хозяева хорошо знают: если кот провинился и замечает вашу обиду, он начинает вести себя по-особому.

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Когда животное хочет примирения, оно может:

Осторожно подойти и пристально глядеть вам в глаза;

и пристально глядеть вам в глаза; Тереться о ноги, лицо или нежно мурлыкать, иногда облизывать вас;

о ноги, лицо или нежно мурлыкать, иногда облизывать вас; Ложиться на спину , демонстрируя открытую шею — это жест доверия;

, демонстрируя открытую шею — это жест доверия; Становиться менее активной , молча наблюдая за вашей реакцией;

, молча наблюдая за вашей реакцией; Залезть на колени или коснуться вас хвостом, чтобы восстановить контакт.

Даже когда кот просто сидит поблизости и смотрит сосредоточенно, а потом подходит – это способ показать, что ему небезразличны ваши эмоции.

Хотя коты и не извиняются словами, они прекрасно умеют ласково восстановить эмоциональную связь с хозяином и снять напряжение в отношениях.

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