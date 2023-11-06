Косметологи ответили, какие косметические средства лучше действуют на влажной коже

Правильный уход за кожей всегда начинается с умывания и обязательного вытирания лица бумажным полотенцем. Однако некоторые средства по уходу за кожей лучше всего наносить на немного влажную кожу, что усилит их эффективность, сообщает Ukr.Media.

Есть продукты для лица, которые рекомендуется наносить только на сухую кожу. Например, при использовании ретинола следует подождать 15-20 минут после умывания, чтобы влага не мешала действию этого компонента.

С другой стороны, есть средства, которые лучше проявляют себя, когда наносятся на влажную кожу. Например, средства с гиалуроновой кислотой следует наносить на влажную кожу, тогда молекулы гиалурона лучше будут сохранять влагу и обеспечат более заметный увлажняющий эффект.

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Продукты с витамином С, являющимся водорастворимым витамином, лучше взаимодействуют с влагой, чем с сухой кожей. В течение дня следует обязательно пользоваться SPF-кремами, чтобы витамин С улучшал состояние кожи и оставался защищенным от отрицательного воздействия ультрафиолетового излучения.

Средства с ниацинамидом, являющимся витамином В3, проникают в более глубокие слои кожи, когда она влажная. Следует отметить, что все витамины из группы В водорастворимы, и поэтому их часто добавляют в состав тоников.

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