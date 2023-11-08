Косметологи ответили, можно ли постоянно носить серьги и спать в них

Косметологи подчеркивают опасность длительного ношения сережек и важности тщательного ухода за проколами в ушах. По мнению специалистов, важно помнить, что серьги нуждаются в систематической очистке, сообщает Ukr.Media.

Застежки сережек могут стать местом скопления микробов. Микроорганизмы могут оставаться в дырочках мочек в ушах, а также в выделениях сальных и потовых желез.

Для предупреждения проблем с кожей специалисты советуют регулярно снимать серьги и тщательно чистить их. Рекомендуется обрабатывать серьги раз в неделю. Это можно сделать, замачивая его в мыльном растворе или подержав в растворе хлоргексидина или мирамистина в течение получаса.

Читайте также: Почему одежду нужно стирать вывернутым: простое объяснение

Специалисты также подчеркивают, что так нужно поступать, как с серебряными, так и с золотыми украшениями.

Более того, важно всегда снимать серьги перед сном, поскольку есть риск задеть их за постельное белье или травмировать кожу в области уха.

Напомним, мы уже писали, как часто нужно менять наволочки.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!