Космическая станция показала снимки "кровавых озер" на Земле (фото)
Астронавты на борту Международной космической станции (МКС) сняли фотографии Земли из космоса, на которых видны водоемы красного цвета. Они стали таковыми из-за большого количества скрывающихся в воде водорослей и бактерий.
Одна фотография, опубликованная в Обсерватории Земли НАСА, показывает Лагуну Колорада, также известную как Красная Лагуна в Боливийских Андах. Эта лагуна известна тем, что она алая с виду, и, согласно местному фольклору, озеро не полно воды, а скорее "крови богов", пишет newsweek.
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Другое изображение, сделанное астронавтами, показывает дельту реки Бецибока на Мадагаскаре, где течет вода красно-коричневого цвета.
Красные оттенки характерны для надсоленых сред, где водоемы обычно более соленые, чем обычная морская вода. В этих озерах красных водорослей и других микроорганизмов так много, что они ярко окрашивают воду.
Водоросли в Лагуне Колорадо является жизненно важным источником пищи для фламинго, которые приходят в воду кормиться. В дельте реки Бецибока морские травы в эстуарии снабжают едой зеленых черепах и морских коров, находящихся под угрозой исчезновения.
Чрезмерное количество водорослей в воде может быть вредным. Красный приток, например, является типом цветения водорослей, которое быстро растет и может окрашивать воду в алый цвет. Высокие концентрации этой водоросли могут быть токсичными для морской жизни. Более теплые воды под влиянием климатических изменений могут вызвать большое количество красных приливов в озерах и реках.
Напомним, две гигантские планеты столкнулись и улетучились в звездной системе. После их смерти в космосе был замечен "пончик".
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