Кот ест картон: позволять ли ему продолжать 'трапезу'

Когда ваш кот начинает есть бумагу, это может вызвать волнение, но часто это поведение, которое может быть оправдано. Однако существуют случаи, когда такое поведение может привести к серьезным проблемам и угрожать здоровью вашей кошки.

Эксперты из pawtracks рассказали, что же следует знать об этом явлении.

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Причины интереса котов бумагой

Бумага и картон могут быть очень привлекательными для кошек, особенно для котят. Текстура бумаги и картона может нравиться им, а их куски могут вызвать удовольствие, особенно у маленьких котиков и котят.

Кроме того, бумага и картон могут издавать интересные звуки, когда кот ими играет, что также привлекает их внимание.

Нормальное поведение или проблема?

В большинстве случаев кошка может безопасно проглотить немного бумаги, которую она случайно поживает. Однако, если это поведение становится систематическим или кот начинает потреблять значительное количество бумаги, это может указывать на проблему.

Большое количество бумаги может привести к закупорке пищеварительного тракта, что опасно для здоровья кошки. Кроме того, некоторые бумажные изделия могут содержать вредные вещества, которые могут нанести ущерб здоровью животного.

Признаки того, что кошка может есть бумагу

Если вы замечаете, что кошка систематически ест бумагу или картон, это может быть признаком основной проблемы. Это может быть спровоцировано стрессом, скукой или даже болезнью.

Также важно учитывать возможность пики – состояния, при котором животное начинает потреблять непищевые предметы. Это может быть серьезной проблемой, требующей внимания ветеринара.

Помощь кошке

Если вы заметили, что ваша кошка начинает потреблять бумагу, сначала следует обратиться к ветеринару для обследования. Если нет серьезных проблем со здоровьем, попробуйте отвлечь кошки от бумаги и предоставить ей безопасные игрушки для игры.

Понимание причин и принятие соответствующих мер помогут сохранить здоровье и благополучие вашей кошки в будущем.

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