Кот выбрасывает еду из миски на пол: ветеринары объяснили причину

Кошки отличаются от остальных домашних животных своим странным поведением. В частности, это касается и их привычек питаться.

Если вы когда-нибудь замечали, как ваш кот царапает у миски с едой, словно пытается ее закопать, или сталкивались с тем, что ваш пушистый друг выбрасывает еду из миски на пол, этому поведению есть объяснения, пишут специалисты по petplay.com.

Причины, почему кот "закапывает" еду.

1. Инстинкт сокрытия запаха:

Кошки - это хищники, которые в дикой природе вынуждены охотиться, чтобы поесть. После удачной охоты им часто приходится прятать остатки пищи, чтобы другие животные не могли найти их.

Этот инстинкт сохраняется у домашних кошек, поэтому они могут царапать у миски, чтобы "закопать" пищу и скрыть ее запах.

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2. Защита котят:

Если у вас кошка с котятами, она может царапать у миски, чтобы защитить своих детей от хищников. Она пытается скрыть запах пищи, чтобы не дать другим животным понять, что поблизости есть беззащитные котята.

3. Избыток пищи:

Если вы даете кошке слишком много пищи, она может царапать у миски, чтобы "закопать" остатки. Это похоже на то, как кошки скрывают фекалии: они воспринимают излишки пищи как нечто, к чему не собираются возвращаться, поэтому инстинктивно хотят их зарыть.

4. Аккуратность:

Кошки – очень чистоплотные животные, и они стараются удерживать свое место в чистоте. Царапая у миски, кошка может пытаться убрать рассыпанный корм или просто навести порядок на своей территории.

5. Усы мешают:

Когда кошки тянут пищу из миски на пол, это обусловлено чувствительными усами животных, которые могут ощущать бортики миски. Итак, кошки выбирают более удобное место для приема пищи.

Кроме того, для кошек важно иметь свою территорию во время еды, поэтому владельцам рекомендуется кормить их отдельно для обеспечения комфорта и избегания конфликтов. Наконец, большие куски пищи могут быть неудобными для кошки, выбирающей разделить их на меньшие кусочки, чтобы потребление было более удобным.

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