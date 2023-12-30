Котик только поблагодарит: Зачем насыпать соду в кошачий лоток
Каждый владелец кошки знает, как важно поддерживать свежесть и чистоту в туалетном лотке своего питомца. Однако даже дорогостоящие наполнители не всегда могут справиться с неприятными запахами.
В этом случае на помощь приходит пищевая сода, которая является доступным и эффективным средством для очищения туалетного лотка, пишет ukr.media.
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Для того чтобы использовать пищевую соду для туалета кошки, необходимо придерживаться следующих рекомендаций:
- При каждой замене наполнителя добавьте в лоток 50 г пищевой соды и тщательно перемешайте ее с наполнителем.
- Чтобы усилить эффект, можно добавить в лоток несколько капель эфирного масла, например лаванды или эвкалипта.
- Каждый день удаляйте из лотка загрязненные комочки фекалий и мочи.
Пищевая сода обладает такими полезными свойствами, которые делают ее идеальным средством для очистки туалетного лотка.
- Она абсорбирует влагу и неприятные запахи.
- Уменьшает кислотность мочи, что предотвращает образование камней в мочевом пузыре.
- Обладает бактерицидными свойствами, которые помогают предотвратить размножение микробов.
Пищевая сода абсолютно безопасна для кошек. Она не вызывает аллергических реакций и не токсична.
Таким образом, пищевая сода представляет собой простой и эффективный способ поддерживать чистоту и свежесть туалетного лотка кошки.
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