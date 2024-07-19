'Котра година' или 'яка година': как на украинском правильно узнать время

Знаете ли вы, как правильно спросить время на украинском языке. Убедитесь, что используете предлоги и числительные без ошибок.

Языковеды из Ассоциации украинских редакторов предоставили советы, которые помогут правильно общаться на украинском.

Редактор Юлия Мороз советует вместо привычного, но ошибочного "сколько часов?", спрашивать "котра година?" или "о котрій годині?". Не забудьте об ударении на втором слоге слова "котрА".

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Для обозначения часов используйте порядковые числительные. Например: "котра година?", "сьома година", "десята година".

Для обозначения минут используйте количественные числительные. 11:25 – одиннадцать часов двадцать пять минут.

Мороз объяснила: Часы в украинском языке – женского рода и являются порядковым числительным, который отвечает на вопрос "котра?", то есть говорим не "дві години", а "друга година". Или же "рівно друга година", "друга година рівно".

Редактор обратила внимание, что существительные "час" и "минута" часто выпускают: "десята (година) п’ятнадцять (хвилин)".

По ее словам, для называния времени до 30 мин используют предлог на или по.

Пример: 10:15 – п’ятнадцять хвилин на одинадцяту, п’ятнадцять хвилин по десятій.

15 минут — четверть часа, поэтому нужно говорить:

чверть по десятій;

чверть на одинадцяту

30 минут – пол часа:

десята година тридцять хвилин;

пів на одинадцяту.

После 30 мин употребляют предлоги за или до: 10:45 – за п’ятнадцять хвилин одинадцята; або за чверть одинадцята; чи чверть до одинадцятої.

Юлия Мороз добавила, что на обозначение времени употребляется предлог о/об и порядковый числитель женского рода в падеже:

Неправильно: "Початок заходу у 4 години".

Правильно: "Початок заходу о 16:00 (о 16-й годині)".

Неправильно: "без п'яти сім", "чверть після десяти".

Правильно: "за п'ять сьома", "чверть по десятій".

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