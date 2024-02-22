Ковер будет как новый: копеечное средство уберет все пятна

Ковры могут быть настоящим источником пыли, грязи и бактерий, поэтому за ними важно регулярно ухаживать. Также важно вовремя убирать пятна с поверхности ковра, чтобы они не въелись, иначе ковер придется везти в химчистку.

К счастью, существует множество экологически чистых и эффективных способов очистить ваши ковры без использования химических средств, пишет santeplusmag.com.

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1. Используйте пену для бритья:

Нанесите пену на пятно и распределите с помощью зубной щетки. Оставьте на 15 минут, затем промокните влажной тканью. Высушите абсорбирующей бумагой.

2. Белый уксус:

Смешайте 1 часть белого уксуса с 3 частями холодной воды. Распылите смесь на ковер и дайте ей подействовать в течение 5 минут. Промокните салфеткой из микрофибры. Проветрите комнату, чтобы ковер высох.

3. Соль и пищевая сода:

Смешайте равные части пищевой соды и соли. Насыпьте смесь на ковер и опрыскайте водой. Потрите щеткой для чистки. Протрите полотенцами и дайте ковру высохнуть на воздухе. Пропилососьте, чтобы удалить остатки.

4. Регулярно пылесосьте:

Пылесосите ковер по меньшей мере раз в неделю. Используйте насадку для ковров, чтобы удалить грязь и пыль из волокон.

5. Немедленно удаляйте пятна:

Чем быстрее вы удалите пятно, тем легче будет его вывести. Промокните пятно чистой тканью, чтобы удалить лишнюю жидкость. Используйте подходящее средство для чистки пятен.

Благодаря этим простым советам вы можете поддерживать свои ковры чистыми и свежими без использования вредных химических веществ.

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