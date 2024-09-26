Краска не понадобится: маленькая женская хитрость, которая поможет навсегда забыть о седине

Большинство женщин не в восторге от появления седых прядей на голове, поэтому ищут различные методы, чтобы их замаскировать – используют краску для волос, меняют прическу или применяют тонирующие средства. Но как быть, когда окрашивание не доступно, а новая стрижка не дает желаемого эффекта?

В таких случаях можно прибегнуть к безопасным средствам, которые способны скрыть седые волосы, не нанося вреда и оставаясь при этом доступными по цене. Команда UApirtal совместно с ТСН рассказывают, как навсегда избавиться от седины без окрашивания.

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Черный чай

Это средство является одним из самых эффективных вариантов для устранения седины без использования красок. Для приготовления тонера вам понадобятся черный чай, листья розмарина и орегано. Он не только скроет седину, но и укрепит ваши волосы. Возьмите несколько листьев розмарина и орегано вместе с пятью чайными ложками черного чая без добавок. Залейте эту смесь кипятком и дайте ей настаиваться пока жидкость не остынет до комфортной температуры. Нанесите приготовленное средство на волосы, оберните голову пищевой пленкой и полотенцем и оставьте на час. После этого помойте голову, как обычно. Рекомендуется проводить эту процедуру раз в неделю, и вам не придется красить волосы, ведь эти натуральные ингредиенты содержат пигменты, которые эффективно маскируют седину, не хуже профессиональных средств. Кроме того, они придают волосам здоровый блеск и укрепляют их.

Шалфей

Настой шалфея – это один из самых эффективных способов устранения седины без окрашивания. Перед применением стоит нанести небольшое количество средства на кожу руки, чтобы проверить возможную аллергию. Если аллергических реакций не возникло, настой можно использовать. Для его приготовления возьмите десять листочков шалфея и залейте их кипятком, дайте настояться в течение 5-10 минут. Затем ополосните чистые волосы настоем и высушите привычным способом. Чтобы седина больше не беспокоила, рекомендуется проводить эту процедуру дважды в неделю. Уже через неделю вы заметите как седые волосы приобретут более темный оттенок.

Напомним, ранее стилисты назвали идеальную стрижку для женщин всех возрастов.

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