Красная магнитная буря бьет по метеозависимым: как защититься
На Земле продолжается магнитная буря красного уровня, ее сила составляет 5 баллов из 9 возможных. Такие геомагнитные штормы негативно влияют на метеозависимых и людей с хроническими заболеваниями.
Согласно данным Meteoagent, следующий шторм К-индекса 5 может повториться 18 и 19 февраля. Предварительно это будут последние магнитные бури февраля.
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Что означает магнитные бури?
Магнитные бури – это колебания геомагнитного поля Земли, которые могут влиять на людей. Эти колебания могут быть слабыми, умеренными или сильными.
Как магнитные бури влияют на человека:
Во время штормов могут появиться следующие симптомы:
- Головная боль
- Головокружение
- Тошнота
- Слабость
- Усталость
- Повышенное давление
- Нарушение сна
- Смена настроения
- Обострение хронических заболеваний
Наиболее чувствительны к магнитным бурам люди с метеозависимостью, пожилые люди, люди с хроническими заболеваниями, беременные женщины и дети.
Что пить когда магнитные бури:
Пейте много чистой воды, чтобы сохранить водный баланс в организме.
Зеленый чай содержит антиоксиданты, помогающие нейтрализовать свободные радикалы, образующиеся во время магнитных бурь.
Ромашковый чай оказывает успокаивающий эффект и помогает снять стресс.
Чай из шиповника богат витамином С, который укрепляет иммунитет.
Морс из клюквы или брусники помогает при головной боли и головокружении.
Другие рекомендации:
- Избегайте употребления алкоголя, кофеина и жирной пищи.
- Принимайте контрастный душ.
- Делайте зарядку.
- Играйте на свежем воздухе.
- Высыпайтесь.
- Принимайте успокаивающие ванны.
- Обратитесь к врачу, если у вас есть хронические заболевания.
Влияние магнитных бурь на людей индивидуально. Не все люди испытывают влияние магнитных бурь. Если вы испытываете недомогание во время магнитных бурь, обратитесь к врачу.
Напомним, когда проходят сезонные миграции птиц и других животных, они ориентируются с помощью геомагнитного поля. Однако корональные выбросы массы на Солнце регулярно провоцируют магнитные бури на Земле, что может временно нарушать процесс навигации птиц в дальних перелетах.
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