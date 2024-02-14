Красная магнитная буря бьет по метеозависимым: как защититься

На Земле продолжается магнитная буря красного уровня, ее сила составляет 5 баллов из 9 возможных. Такие геомагнитные штормы негативно влияют на метеозависимых и людей с хроническими заболеваниями.

Согласно данным Meteoagent, следующий шторм К-индекса 5 может повториться 18 и 19 февраля. Предварительно это будут последние магнитные бури февраля.

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Что означает магнитные бури?

Магнитные бури – это колебания геомагнитного поля Земли, которые могут влиять на людей. Эти колебания могут быть слабыми, умеренными или сильными.

Как магнитные бури влияют на человека:

Во время штормов могут появиться следующие симптомы:

Головная боль

Головокружение

Тошнота

Слабость

Усталость

Повышенное давление

Нарушение сна

Смена настроения

Обострение хронических заболеваний

Наиболее чувствительны к магнитным бурам люди с метеозависимостью, пожилые люди, люди с хроническими заболеваниями, беременные женщины и дети.

Что пить когда магнитные бури:

Пейте много чистой воды, чтобы сохранить водный баланс в организме.

Зеленый чай содержит антиоксиданты, помогающие нейтрализовать свободные радикалы, образующиеся во время магнитных бурь.

Ромашковый чай оказывает успокаивающий эффект и помогает снять стресс.

Чай из шиповника богат витамином С, который укрепляет иммунитет.

Морс из клюквы или брусники помогает при головной боли и головокружении.

Другие рекомендации:

Избегайте употребления алкоголя, кофеина и жирной пищи.

Принимайте контрастный душ.

Делайте зарядку.

Играйте на свежем воздухе.

Высыпайтесь.

Принимайте успокаивающие ванны.

Обратитесь к врачу, если у вас есть хронические заболевания.

Влияние магнитных бурь на людей индивидуально. Не все люди испытывают влияние магнитных бурь. Если вы испытываете недомогание во время магнитных бурь, обратитесь к врачу.

Напомним, когда проходят сезонные миграции птиц и других животных, они ориентируются с помощью геомагнитного поля. Однако корональные выбросы массы на Солнце регулярно провоцируют магнитные бури на Земле, что может временно нарушать процесс навигации птиц в дальних перелетах.

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