Красная магнитная буря бьет по Земле: как защититься

В среду, 28 февраля, на Земле продолжается пятибалльный геомагнитный шторм. Подобные магнитные бури способны негативно влиять на самочувствие людей, чувствительных к метеорологическим изменениям.

По данным сервиса Meteoagent, уже завтра, в последний день зимы, геомагнитное поле Земли успокоится. В начале марта индекс геомагнитной активности не должен превысить трех баллов.

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Магнитные бури: календарь

Что такое магнитные бури?

Магнитные бури – это возмущения магнитного поля Земли, вызываемые выбросами солнечной плазмы. Эти выбросы, называемые корональными выбросами массы, могут нести заряженные частицы, влияющие на магнитосферу Земли.

Магнитные бури могут иметь разную интенсивность, от слабых, не ощущаемых людьми, до сильных, которые могут привести к нарушениям работы электросетей и спутников.

Симптомы воздействия магнитных бурь на человека:

Головная боль.

Головокружение.

Тошнота.

Слабость.

Повышенная раздражительность.

Нарушение сна.

Обострение хронических болезней.

Как защититься от магнитных бурь:

Пейте много воды.

Употребляйте пищу, богатую витаминами и минералами.

Высыпайтесь.

Избегайте переутомления и стрессов.

Уменьшите физические и умственные нагрузки.

Принимайте контрастный душ.

Делайте зарядку.

Прогуляйтесь на открытом воздухе.

Проветривайте помещение.

Откажитесь от алкоголя и кофе.

Помните, что влияние магнитных бурь на человека индивидуально.

Если вы чувствуете какие-либо симптомы, которые могут быть связаны с магнитной бурей, обратитесь к врачу.

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