Красный, белый или сладкий: какой картофель самый полезный

Картофель – ценный продукт, который может быть частью здорового и сбалансированного рациона. Существует много сортов картофеля, но какой из них самый полезный – не простой вопрос.

Специалисты по health.com исследовали различные сорта картофеля и определили самый полезный из них.

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Отмечается, что фиолетовый картофель богат антоцианами, снижающими риск хронических заболеваний. Она содержит много витаминов, минералов и клетчатки, делая ее отличным выбором для контроля уровня сахара в крови.

Красный картофель – источник флавоноидных антиоксидантов, витамина C и калия. Ее рекомендуется использовать для регулирования кровяного давления и поддержания здоровья сердца.

Сладкий картофель богат каротиноидами, витаминами группы B, C и калием. Ее рекомендуется использовать для улучшения зрения, иммунной функции и здоровья кишечника.

Как приготовить картофель, чтобы сохранить его полезные свойства?

Избегайте жарки: Жарки разрушают питательные вещества и способствуют образованию вредных химических веществ.

Предпочитайте запекание, варку или приготовление на пару: Эти методы приготовления сохраняют большинство питательных веществ.

Осторожно с добавками: Сливочное масло, густые сливки, сметана, творог и бекон делают блюдо из картофеля менее полезным.

Добавляйте овощи и зелень: Это обогатит блюдо витаминами, минералами и клетчаткой.

Эксперты отмечают, что любой картофель, включая белый, можно включать в здоровый рацион. И способы приготовления влияют на полезность картофеля.

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Подробнее о каждом виде картофеля:

Фиолетова:

85 калорий на 100 г

1,54 г белка

20 г углеводов

3,1 г клетчатки

337 мг калия (14% от ДН)

витамины B6 и C

Красная:

87 калорий на 100 г

2,3 г белка

19,6 г углеводов

1,8 г клетчатки

545 мг калия (12% от ДН)

0,212 мг витамина B6 (12% от ДН)

12,6 мг витамина C (14% от ДН)

Сладкая:

90 калорий на 100 г

2 г белка

20,7 г углеводов

3,3 г клетчатки

27 мг магния (6% от ДН)

473 мг калия (10% от ДН)

957 мкг витамина A (107% от ДН)

0,285 мг витамина B6 (17% от ДН)

19,5 мг витамина C (22% от ДН)

на 75% больше клетчатки, чем в красном картофеле.

Эта информация поможет вам сделать правильный выбор и приготовить полезные и вкусные блюда из картофеля.

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