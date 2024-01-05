Крещение 2024: лучшие поздравления на украинском языке и красивые картинки

В Украине 6 января отмечают религиозный праздник Крещения Господня, также известный как Крещение и Иордана.

В этот день принято освящать воду и нырять в проруби, чтобы "очистить душу и тело от грехов". Также принято поздравлять своих близких.

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Если хотите сделать это необычно и оригинально, вам обязательно нужно узнать лучшие поздравления с Иорданом на украинском языке. На нашем сайте вы найдете красивые поздравительные открытки с Крещением 2024 (докажите страницу до конца).

Короткие поздравления с Иорданом на украинском языке:

Вітаю з Водохрещем! Нехай свята вода змиє всі печалі й негаразди. Миру в вашому домі, тепла в серці, рідних людей поруч і віри в те, що все в житті складеться просто чудово!

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З Йорданом! Бажаю вам здоров'я, щастя, любові й достатку. Нехай у вашому житті буде тільки добро і радість.

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Зі святом Водохреще! Нехай Бог благословляє вас і вашу сім'ю!

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З Водохрещем! Здоров'я міцного, як гори, щастя безмірного, як бездонна ріка, любові палкої, як полум'я, земних благ та миру в серці, радості в душі, віри в краще!

Красивые поздравления с праздником Крещения Господня на украинском языке:

Вітаю з Водохрещем! Нехай свята вода змиє всі печалі й негаразди. Миру в вашому домі, тепла в серці, рідних людей поруч і віри в те, що все в житті складеться просто чудово! Бажаю вам здоров'я, щастя, любові й достатку. Нехай у вашому житті буде тільки добро і радість. Нехай Бог благословляє вас і вашу сім'ю!

***

З Водохрещем! Нехай у вашому житті завжди буде місце для світла, радості й любові. Нехай свята вода змиє з вас всі печалі й невдачі. Нехай у ваших домівках завжди панує мир і злагода. Бажаю вам міцного здоров'я, щастя і благополуччя!

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З Хрещенням Господнім! Нехай у цей світлий день у вашому серці запанує мир, спокій і гармонія. Нехай свята вода принесе вам очищення від гріхів і дарує вам здоров'я, щастя й удачу. Бажаю вам, щоб у вашому житті завжди було місце для любові, радості й надії.

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З Йорданом! Нехай у цей святковий день у вас вдома буде тепло і затишно. Нехай свята вода принесе вам удачу, щастя і процвітання. Бажаю вам, щоб у вашому житті завжди панували мир і злагода.

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З Водохрещем! Бажаю вам, щоб у вашому житті завжди було місце для добра, любові й радості.Нехай свята вода змиє з вас всі печалі й невдачі. Бажаю вам миру, міцного здоров'я, щастя і благополуччя!

Картинки с Иорданом на украинском языке

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