Кризис среднего возраста: как пережить

Кризис среднего возраста -это эмоциональное состояние, которые испытывают мужчины и женщины после 30 лет.

Вообще период жизни после 30 лет человека насыщен кризисами и если глубоко копнуть, то не только возраст определяет возникновение этого эмоционального состояния. Для многих средний возраст — это время, когда меняются отношения и социальные роли.

Это состояние переоценки себя, своих достижений, своей жизни. Это период , когда мы начинаем чувствовать эмоционально себя по другому, можем сравнивать себя с другими, оглядываться на прожитые годы и то чего удалось достичь. Иногда может казаться, что мы многое не успели сделать, либо сделали не так, не достаточно.

Как понять, что вы проживаете КСВ!

Вы все чаще ловите себя на желании изменить свою жизнь. Прежняя жизнь уже не приносит удовлетворения. Хочется перемен.

Вы сравниваете себя с другими людьми вашего возраста, их достижениями.

Все чаще вас посещают мысли, что вы могли сделать больше, лучше и другим способом.

Возможно появляется желание изменить профессию, поскольку прежняя профессия не вызывает интереса и перспективы не радуют, даже если карьера успешная.

Вы стали больше подвержены стрессу.

Появляются приступы раздражительности, гнева или апатии, вы больше устаёте.

Посещают экзистенциальные страхи. Чаще думаете о старости, смерти.

Появляется желание освоить что-то новое.

Кризис-это переломный этап в развитии личности. Он необходим чтобы переосмыслить прежний опыт, ассимилировать его и перейти на следующий уровень развития. Но не всегда это удаётся.