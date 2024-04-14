Крупник: блюдо, которое станет вашим любимым
Блюдо, к которому сначала относишься скептически, но попробовав оно становится постоянным "гостем" на вашей кухне.
Крупник можно приготовить с чем угодно: сладкий или соленый.
Показываю рецепт с кисломолочным сыром и курагой.
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Інгредієнти:
Булгур відварений - 300 г
Сир кисломолочний - 200 г
Яйця - 3 шт
Курага - 40 г
Цукор - неповна ложка
Масло - 5 г для змащування форми
Приготування:
Взбийте яйця з цукром, додайте до суміші охолоджений варений булгур
Додайте кисломолочний сир та перемішайте.
Подрібніть курагу та додайте до суміші, ретельно все перемішайте.
Відправляйте в розігріту до 200 градусів духовку на 45 хв.
Крупник готовий.
Ви можете використовувти будь яку кашу, досить незвично смакує з гречаною.
Залишок крупника можна поділити на порції та заморозити.
Після розморожування достатньо розігріти його декілька хвилин в духовці і смакувати він буде як свіжий.