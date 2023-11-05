Крысы могут фантазировать о путешествиях в воображаемые места, - ученые

Крысы могут фантазировать о путешествиях в воображаемые места. К такому выводу пришли ученые, проведя новые исследования.

Как IFLScience, результаты исследования показали, что люди – не единственный вид, который может мечтать. Даже крысы способны фантазировать о вымышленных путешествиях.

Крысы в эксперименте могли перемещаться по экрану, используя только свои мысли. Им даже не нужен был коврик для мыши.

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Как и люди, крысы имеют нейроны, известные как "клетки места", в области мозга под названием гиппокамп, которая является центральной как для памяти, так и воображения. По мере того как грызуны передвигаются, эти клетки срабатывают в постоянно меняющихся конфигурациях, представляющих среду, в которой они находятся в любой момент.

В человеческом гиппокампе схемы активации этих клеток запоминаются и сохраняются как "когнитивные карты". Подобно ментальным моделям среды, эти карты можно вспомнить и воспроизвести в нашем воображении в любой момент, что позволяет нам перемещаться в отдаленные места благодаря воображению.

Ученые создали интерфейс мозг-машина (ИМТ), который может декодировать шаблоны активации клеток гиппокампа, чтобы проверить, действительно ли крысы могут мысленно пересекать свои когнитивные карты. Для этого они поместили грызунов на сферические беговые дорожки, переводя их движения в отображавшуюся на экране 360-градусную среду виртуальной реальности.

Когда крысы научились ориентироваться в этом цифровом царстве в поисках награды, декодер смог расшифровать, как шаблоны стрельбы гиппокампа превращаются в движение в окружающей среде. После достаточной тренировки ИМТ исследователи дезактивировали беговые дорожки, чтобы крысы могли путешествовать по виртуальной среде и получать вознаграждение, используя только свои мысли.

"Крысы успешно ориентировались, контролируя свой гиппокамп, генерируя эффективные пути к каждой цели", – объяснили исследователи.

Комментируя этот вывод в своем заявлении, автор исследования Чунси Лай объяснил, что крыса действительно может активировать представление мест в окружающей среде, не заходя туда. Даже если его физическое тело фиксировано, его пространственные мысли могут отправляться в отдаленное место.

После демонстрации своей способности передвигаться в виртуальной среде, используя только свое воображение, крысам было предложено мысленно поднять и переместить объект в пределах этой ментальной зоны – деятельность, которую исследователи назвали "задачей джедаев". И снова животным не было труда представить, что они перемещают объект.

"Представить – одна из замечательных вещей, которую могут делать люди. Теперь мы обнаружили, что животные тоже могут это делать, и мы нашли способ это изучить", — сказал автор исследования Альберт Ли.

Удивительным результатом всего этого является то, что крысы, кажется, осуществляют такой же точный контроль над своей деятельностью гиппокампа, как и люди. Ориентируясь в своей кажущейся среде, грызуны были способны поддерживать определенные шаблоны нейронной активности в течение многих секунд, что позволяло им удерживать свои мысли на определенном месте в течение реалистичного периода времени.

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