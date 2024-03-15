Крысы-наркоманы терроризируют полицейских в США

Штаб-квартира полицейского управления в Новом Орлеане стала не только убежищем для стражей порядка, но и местом, где вредные грызуны-наркоманы лакомятся марихуаной.

Согласно сообщению CBS News, глава полиции Энн Киркпатрик рассказала, что крысы "все под кайфом", что стало серьезной проблемой для полицейских.

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Грызуны и тараканы стали не только терроризировать сотрудников, но и негативно влияют на их здоровье и рабочую эффективность. В частности, приходя на работу, полицейские встречаются с неприятностями – крысы бегают по столам и шкафчикам.

В ответ на эту проблему местный совет утвердил планы арендовать новое здание полиции. Это может стоить более 670 тысяч долларов в год, но это стоимость защищенной и безопасной рабочей среды. Другими словами, полицейские могут отделиться от своих "наркоманских" коллег еще до лета.

Напомним, в обычно рыболовном городке Карумба, расположенном на крайнем севере Квинсленда в Австралии, вспыхнула эпидемия крыс.

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