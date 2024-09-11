Кто должен уступить дорогу: тест на знание ПДД

Движение на круговых перекрестках – это одна из важных ситуаций на дороге, требующая от водителей точного знания ПДД. Именно поэтому такие ситуации часто становятся темой тестовых заданий на знание ПДД.

Вот одна из них: должен ли водитель зеленого автомобиля, уже двигающегося по кругу, дать дорогу двум другим заезжающим на перекресток авто?

Кто первым проедет перекресток. Источник: auto_pdr.ua Кто первым проедет перекресток. Источник: auto_pdr.ua

По условиям задания, зеленый автомобиль уже находится на круге, а с правой стороны к нему приближаются два автомобиля – красный и черный. Водитель зеленого авто должен решить, уступать ли дорогу этим машинам, имеет ли приоритет в этой ситуации.

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Чтобы правильно ответить на вопросы, следует обратиться в пункт 16.12 ПДД Украины. Согласно этому пункту, на нерегулируемых круговых перекрестках, обозначенных знаком 4.10 "Круговое движение", приоритет предоставляется уже находящимся на колесе транспортным средствам. Таким образом, водитель, заезжающий на перекресток, должен пропустить движущиеся по кругу автомобили.

Поскольку в задании четко указано, что перекресток обозначен соответствующими знаками, водитель зеленого авто имеет приоритет. Это означает, что он не должен уступать дорогу красному и черному автомобилям и может продолжать движение.

Таким образом, верный ответ на тест: водитель зеленого авто имеет приоритет и не должен пропускать другие транспортные средства.

Напомним, ранее мы писали о задаче по ПДД, с которой путаются даже опытные водители.

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