Кто из пожилых украинцев не сможет получить доплату к пенсии по возрасту
Важная новость для пенсионеров. С 1 января 2024 г. в Украине ввели новые правила начисления пенсий. Изменения коснулись, в частности, и доплат к пенсии по возрасту.
Эти доплаты не суммируются. То есть когда пенсионер достигает следующего возрастного порога, размер доплаты просто увеличивается до следующей установленной суммы. Об этом пишет 24tv.ua.
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Сколько доплачивают?
- 70-74 года: +300 грн ежемесячно
- 75-79 лет: +456 грн ежемесячно
- 80 лет и старше: +570 грн ежемесячно
Кто не получит доплату?
- Пенсионеры, чья общая пенсия с учетом всех надбавок превышает 10 340 гривен.
Как получить доплату по возрасту?
- Вам не нужно ничего делать – доплата начисляется автоматически.
Прочие доплаты к пенсии
- Доплата по инвалидности: размер зависит от группы инвалидности.
- Доплата по уходу за инвалидом: 1046,50 грн. на одного нетрудоспособного члена семьи.
- Доплата по состоянию здоровья: 40% от прожиточного минимума для лиц, лишившихся трудоспособности (944 грн на декабрь 2024 года).
- Другие доплаты: за выслугу лет, за работу во вредных условиях, за особые заслуги и т.д.
Как узнать больше?
- Детальнее о пенсиях в Украине читайте на сайте Пенсионного фонда Украины: https://www.pfu.gov.ua/
- Горячая линия ПФУ: 0800-500-571
Вы имеете право на все предусмотренные законодательством доплаты к пенсии. Не стесняйтесь обращаться за консультацией
Напомним, украинцы могут получить прибавку к пенсии.
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