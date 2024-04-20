Кто из пожилых украинцев не сможет получить доплату к пенсии по возрасту

Важная новость для пенсионеров. С 1 января 2024 г. в Украине ввели новые правила начисления пенсий. Изменения коснулись, в частности, и доплат к пенсии по возрасту.

Эти доплаты не суммируются. То есть когда пенсионер достигает следующего возрастного порога, размер доплаты просто увеличивается до следующей установленной суммы. Об этом пишет 24tv.ua.

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Сколько доплачивают?

70-74 года: +300 грн ежемесячно

+300 грн ежемесячно 75-79 лет: +456 грн ежемесячно

+456 грн ежемесячно 80 лет и старше: +570 грн ежемесячно

Кто не получит доплату?

Пенсионеры, чья общая пенсия с учетом всех надбавок превышает 10 340 гривен.

Как получить доплату по возрасту?

Вам не нужно ничего делать – доплата начисляется автоматически.

Прочие доплаты к пенсии

Доплата по инвалидности: размер зависит от группы инвалидности.

размер зависит от группы инвалидности. Доплата по уходу за инвалидом: 1046,50 грн. на одного нетрудоспособного члена семьи.

1046,50 грн. на одного нетрудоспособного члена семьи. Доплата по состоянию здоровья: 40% от прожиточного минимума для лиц, лишившихся трудоспособности (944 грн на декабрь 2024 года).

40% от прожиточного минимума для лиц, лишившихся трудоспособности (944 грн на декабрь 2024 года). Другие доплаты: за выслугу лет, за работу во вредных условиях, за особые заслуги и т.д.

Как узнать больше?

Детальнее о пенсиях в Украине читайте на сайте Пенсионного фонда Украины: https://www.pfu.gov.ua/

https://www.pfu.gov.ua/ Горячая линия ПФУ: 0800-500-571

Вы имеете право на все предусмотренные законодательством доплаты к пенсии. Не стесняйтесь обращаться за консультацией

Напомним, украинцы могут получить прибавку к пенсии.

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