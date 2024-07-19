Кто из водителей должен уступить дорогу в такой ситуации: задача на знание ПДД (видео)

На участке дороги, имеющей две полосы для движения в одном направлении, водитель синего автомобиля намерен перестроиться из левой полосы в правую. Водитель желтой машины наоборот хочет перестроиться из правой полосы в левую.

Водитель какого автомобиля обязан уступить дорогу в такой ситуации? Об этом рассказали pdr2024tests.

Водитель желтого авто намерен затем выполнить разворот в месте, отмеченном знаком 5.29 "Место для разворота". Траектории движения автомобилей пересекаются, и один из них должен уступить дорогу.

Согласно пункту ПДД 10.3, в случае перестройки водитель должен дать дорогу транспортным средствам, двигающимся в попутном направлении на той полосе, на которую он намерен перестроиться.

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При одновременной перестройке, водитель, расположенный слева, должен дать дорогу водителю, расположенному справа. Поэтому в этой ситуации дорогу должен дать водитель синего автомобиля.

Напомним, ранее мы писали о задаче по ПДД, с которой путаются даже опытные водители.

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