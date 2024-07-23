Кто из водителей должен уступить дорогу в такой ситуации: задача на знание ПДД (видео)

Водители двух автомобилей поворачивают налево, однако траектории движения пересекаются. Следовательно, один из них должен уступить дорогу, согласно правилам дорожного движения.

Кто из водителей обязан уступить дорогу при такой ситуации? Об этом рассказали pdr2024tests.

Водитель такси уезжает из жилой зоны. Об этом свидетельствует знак 5.35 "Конец жилой зоны".

Согласно пункту 10.2 ПДД, выезжая из жилой зоны, дворов, мест стоянки, АЗС и других прилегающих территорий, водитель должен перед проезжей частью дать дорогу движущимся по ней транспортным средствам. Однако в задаче встречный разъезд затруднен из-за дорожных конусов, расставленных на пути красного автомобиля.

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Поэтому водитель красного авто при повороте окажется на полосе встречного движения. Согласно пункту 13.4 ПДД, если встречный разъезд затруднен, то водитель, на полосе которого есть препятствие, должен дать дорогу.

Следовательно, в этой ситуации, несмотря на то, что водитель такси выезжает с прилегающей территории, дорогу должен дать водитель красного автомобиля.

Напомним, ранее мы писали о задаче по ПДД, с которой путаются даже опытные водители.

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