Кто из водителей должен уступить дорогу в такой ситуации: задача на знание ПДД (видео)

На одной из полос дороги, по которой двигаются зеленый и красный автомобиль, производится ремонт. Неподвижное препятствие находится на полосе красного автомобиля.

Водитель какого автомобиля должен уступить дорогу? Об этом рассказали pdr2024tests.

В задаче видно, что кроме традиционной белой разметки на дорогу нанесена желтая, временная разметка. Временная разметка имеет преимущество над постоянно.

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Согласно временной разметке, красный автомобиль продолжает движение своей полосой. В свою очередь водитель зеленого автомобиля сменяет полосу.

Согласно пункту 10.3 ПДД, водитель должен дать дорогу транспортным средствам, двигающимся в попутном направлении по той полосе, на которую он планирует переехать. Поэтому именно водитель зеленого автомобиля должен пропустить красный автомобиль.

Напомним, ранее мы писали о задаче по ПДД, с которой путаются даже опытные водители.

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