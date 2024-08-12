Кто из водителей нарушает ПДД в этой ситуации: задача на знание правил дорожного движения (видео)

На перекрестке белый автомобиль поворачивает направо, а такси едет прямо. Такси движется по полосе для маршрутных транспортных средств, о чем свидетельствуют соответствующий дорожный знак и разметка.

Кто из водителей нарушает ПДД? Об этом рассказали pdr2024tests.

Согласно пункту 17.1 ПДД, на дороге с полосой для маршрутных транспортных средств запрещаются движение и остановка других транспортных средств, кроме такси и велосипедов, на этой полосе. Таким образом, таксист не нарушает правил.

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В свою очередь водитель белого авто, который хочет повернуть направо, уже делает это неправильно. Перед поворотом или разворотом следует занимать соответствующее крайнее положение на дороге.

Последней полосой является полоса для маршрутных транспортных средств. Согласно пункту ПДД 17.2, водитель, поворачивающий справа на дороге с такой полосой, если она отделена прерывистой линией дорожной разметки, может выполнять поворот из этой полосы.

Напомним, ранее мы писали о задаче по ПДД, с которой путаются даже опытные водители.

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