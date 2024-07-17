Кто из водителей нарушает правила на этом повороте: задача на знание ПДД (видео)

На перекрестке водители зеленых и белых автомобилей намерены повернуть налево. Оба заезжают со второстепенной дороги.

Кто из водителей нарушает ПДД? Об этом рассказали pdr2024tests.

О второстепенной дороге свидетельствует знак приоритета 2.1 "Дать дорогу". На трассе никаких других автомобилей нет.

Двигаться дальше по зеленому и белому автомобилю ничего не препятствует. Перед ними установлен знак 5.6 "Конец дороги с односторонним движением".

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Согласно пункту 10.4 ПДД, перед поворотом направо или налево, в том числе в направлении главной дороги, водитель должен заранее занять соответствующее крайнее положение на проезжей части. Водитель зеленого автомобиля занял крайнее левое положение, а водитель белой машины остался на правой полосе, поэтому он является потенциальным нарушителем.

Напомним, ранее мы писали о задаче по ПДД, с которой путаются даже опытные водители.

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