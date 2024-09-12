Кто из водителей нарушил ПДД: сложный тест для опытных автовладельцев

Проверять свои знания ПДД полезно не только перед сдачей экзаменов, но и опытным водителям. Ведь дорожные ситуации бывают разными, и даже незнакомые нюансы могут привести к непредсказуемым последствиям.

Этот тест на знание ПДД стал настоящим вызовом для многих водителей. Задача кажется простой, на первый взгляд, однако имеет коварный момент, сбивающий с толку. Вам нужно определить, какой из двух автомобилей, двигающихся по второстепенной дороге с намерением повернуть налево, нарушает правила дорожного движения, пишет УНИАН.

Читайте также: Кто виноват в этом ДТП, грузовик или легковушка: задача на знание ПДД (видео)

В чем подвох?

Тест на знание ПДД Украины. Источник: unian.ua Тест на знание ПДД Украины. Источник: unian.ua

Оба автомобиля двигаются по дороге со второстепенным подчинением и планируют повернуть налево. На дороге нет других транспортных средств и дополнительных дорожных знаков, ограничивающих маневр. Кажется, что оба водителя могут спокойно выполнить поворот. Однако внимательно рассмотрев рисунок, можно заметить немаловажную деталь.

Разгадка:

Ключ к разгадке этой задачи кроется в дорожном знаке, расположенном на главной дороге. Это знак 5.6 "Конец дороги с односторонним движением", указывающий на то, что после поворота водитель выезжает на дорогу с двусторонним движением.

Согласно пункту 10.4 Правил дорожного движения Украины, перед поворотом налево водитель должен заранее занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в этом направлении. Только один из автомобилей на рисунке придерживается этого правила.

Следовательно, водитель автомобиля, не занявший крайнее левое положение перед поворотом, нарушил Правила дорожного движения. Этот тест напоминает нам о важности внимательности и соблюдении всех пунктов ПДД, даже в кажущихся простых дорожных ситуациях.

Предлагаем также пройти тест по ПДД по движению на круговых перекрестках.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!