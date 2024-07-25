Кто из водителей проедет такой перекресток последним: задача на знание ПДД (видео)

Первый автомобиль собирается проехать прямо, второй поворачивает направо, а третий – налево. На перекрестке установлены дорожные знаки 2.3 "Главная дорога" и 7.8 "Направление главной дороги".

Кто из водителей оставит перекресток последним? Об этом рассказали pdr2024tests.

Если смотреть только на знаки, то преимущество имеет третий автомобиль. Однако все не так-то просто.

На перекрестке установлен светофор, на котором вспыхнул зеленый сигнал. В таком случае очередность проезда регулируется сигналами светофора.

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Согласно пункту ПДД 16.13, перед поворотом налево и разворотом, водитель обязан дать дорогу транспортным средствам, которые движутся по равнозначной дороге во встречном направлении прямо или направо. То есть третий автомобиль должен пропустить других.

Напомним, ранее мы писали о задаче по ПДД, с которой путаются даже опытные водители.

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