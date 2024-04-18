Кто из водителей виноват в ДТП: тест на знание ПДД (видео)
На дорогах причиной аварий часто может стать пренебрежение правилами дорожного движения. В частности, ДТП происходят на перекрестках.
Кто будет виноват в ДТП на перекрестке без соответствующих знаков? Об этом рассказали Test_pdr.ua, предложив пример подобной ситуации.
На перекрестке отсутствуют приоритетные знаки, поэтому перекрещивающиеся дороги равнозначны. В таком случае водители должны руководствоваться "правилом правой руки". То есть, дать дорогу приближающемуся транспортному средству.
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Следовательно, водитель синего автомобиля должен был пропустить водителя желтого автомобиля. Поэтому именно он виновен в этом ДТП.
Напомним, ранее мы писали о задаче по ПДД, с которой путаются даже опытные водители.
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