Кто из водителей виноват в ДТП: тест на знание ПДД (видео)

На дорогах причиной аварий часто может стать пренебрежение правилами дорожного движения. В частности, ДТП происходят на перекрестках.

Кто будет виноват в ДТП на перекрестке без соответствующих знаков? Об этом рассказали Test_pdr.ua, предложив пример подобной ситуации.

На перекрестке отсутствуют приоритетные знаки, поэтому перекрещивающиеся дороги равнозначны. В таком случае водители должны руководствоваться "правилом правой руки". То есть, дать дорогу приближающемуся транспортному средству.

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Следовательно, водитель синего автомобиля должен был пропустить водителя желтого автомобиля. Поэтому именно он виновен в этом ДТП.

Напомним, ранее мы писали о задаче по ПДД, с которой путаются даже опытные водители.

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