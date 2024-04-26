Кто проедет перекресток вторым: тест на знание ПДД (видео)

Водители при пересечении перекрестков должны соблюдать правила дорожного движения. Важно помнить, что на регулируемых перекрестках дорожные знаки приоритета не действуют.

Какой водитель должен уступить дорогу и проехать вторым. Об этом рассказали Test_pdr.ua, предложив пример подобной ситуации.

Перекресток, где очередность проезда определяется сигналами светофора или регулятора, считается регулируемым. На таком перекрестке знаки приоритета не действуют.

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Если сигнал регулятора или зеленый сигнал светофора разрешают одновременно движение трамвая и нерельсовых транспортных средств, трамваю предпочитается независимо от направления его движения. Так что вторым проедет водитель легкового автомобиля.

Напомним, ранее мы писали о задаче по ПДД, с которой путаются даже опытные водители.

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