Кто виноват в этом ДТП, грузовик или легковушка: задача на знание ПДД (видео)

Два автомобиля двигались прямо. На полосе грузового автомобиля появилось препятствие, из-за чего произошла авария.

Кто виновник этого ДТП? Об этом рассказали pdr2024tests.

В задаче виден знак 4.7 "Объезд препятствия с правой стороны". Водитель грузовика объезжал препятствие по правилам, однако один из водителей не уступил дорогу.

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Согласно пункту 10.3 ПДД, в случае перестройки водитель должен дать дорогу транспортным средствам, двигающимся в попутном направлении по той полосе, на которую он планирует переехать. При одновременной перестройке транспортных средств, движущихся в одном направлении, водитель, находящийся слева, должен уступить дорогу водителю, который находится справа.

Таким образом, грузовик должен объезжать препятствие именно с правой стороны. Впрочем, водитель легковушки двигался своей полосой, поэтому виноват водитель грузового автомобиля.

Напомним, ранее мы писали о задаче по ПДД, с которой путаются даже опытные водители.

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