Куда исчезли останки тел пассажиров Титаника: ученые совершили ошеломляющее открытие

Несмотря на множество погружений в затонувший "Титаник" с момента его повторного открытия в 1985 году, на борту так и не было найдено никаких человеческих останков. Этот факт порождает многочисленные теории заговора, но есть веские причины, почему так произошло.

Об этом пишет IFL. Science.

Одной из главных причин являются спасательные жилеты, которые были на пассажирах и членах экипажа затонувшего корабля. Несмотря на то, что жилеты не спасли своих владельцев, они удерживали их тела на плаву довольно долго. Шторм, произошедший после кораблекрушения, быстро забрал тела с места трагедии, а океанские течения позаботились о том, чтобы забрать останки еще дальше.

Тела опустившихся на дно вместе с обломками пассажиров исчезли благодаря глубоководным падальникам — рыбам и другим организмам. Они быстро лишили тел плоти, а оставшиеся кости растворились в воде.

Однако даже если падальщики не съели бы плоть, кости погибших все равно могли бы раствориться в воде. Это связано с тем, что вода в глубоком океане недостаточно насыщена карбонатом кальция, из которого в основном состоят кости. Обломки "Титаника" расположены ниже глубины компенсации кальция, так как только падальщики съели плоть, кости погибших растворились в воде.

Некоторые предполагают, что в изолированные части затонувшего корабля, например машинное отделение, возможно, не попала вода, богатая кислородом. Она важна для морских падальщиков, поэтому в таких труднодоступных местах могут находиться останки людей.

Однако через 111 лет после кораблекрушения вряд ли мы сможем найти на корабле останки, которые можно опознать.

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