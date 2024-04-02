Кулинарный трюк с цветной капустой: зачем опытные хозяйки бьют ею о стол

Цветная капуста - это настоящее сокровище для здоровья. Она содержит много витаминов, минеральных веществ и антиоксидантов. Также этот овощ способствует поддержанию иммунной системы, здоровью кожи и задерживает признаки старения.

Из-за необычной формы капусты она может казаться сложной для обработки. Однако существуют простые методики, которые позволяют легко разделить ее на отдельные соцветия. О них рассказывает UAportal.

Как разобрать цветную капусту и зачем бить ею о стол

Это упростит процесс подготовки цветной капусты, делая ее более удобной для дальнейшего приготовления. Вот как эффективно почистить овощ:

Удаляем из капусты лишние листья. Закладываем ее в кулек. Энергично стучим им о поверхность стола.

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После этих действий, в шарике вы найдете идеально подготовленные кусочки для дальнейшего приготовления. Теперь, когда капуста готова к варке, рассмотрим оптимальный способ ее приготовления.

Как и сколько варить цветную капусту перед жаркой

Для начала, доведите воду до кипения в кастрюле достаточного размера и добавьте немного соли. Если вы не планируете дальнейшей термической обработки, то варите ее в кипящей воде в течение 10-15 минут. Чем больше времени капуста проведет на огне, тем нежнее она станет.

Если вы собираетесь жарить капусту, варите ее всего 5-7 минут, чтобы она осталась хрустящей. После этого можно смело приступать к жарке с добавлением чеснока, лука и ваших любимых специй для придания блюду особого вкуса.

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