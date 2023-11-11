Кулинары раскрыли хитрость, чтобы отбивные всегда были сочными

Самые вкусные отбивные выходят из правильно подобранного мяса. Но нужно знать и другие секреты приготовления этого простого блюда.

Такое блюдо любят как взрослые, так и дети. Чтобы она точно удалась, воспользуйтесь советами Pixel.

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Выбор мяса

Лучше всего подойдет свинина, в том числе ошейок с небольшим количеством жира, свиные лопатки или бедра светло-розового оттенка и прослоями жира.

Если вы решили истязать из курятины, выбирайте филе, из которого тоже получатся сочные отбивные.

Если это говядина, то бедро должно быть светло-красным и зрелым. Если же – баранина, выбирайте светлое бедро или светлый ошейок.

Какой толщины должны быть куски мяса?

Не нарезайте мясо слишком тонко, поскольку оно может пригореть, выйдет жестким и не сочным.

Кусочки должны быть до 1,5 см. При этом пользуйтесь острым лезвием, что легче можно было порезать волокна и не нарушить структуру.

После вырезки отбивайте мясо, но без фанатизма. Можно использовать не кухонный молоток, а тендерайзер, который поможет подготовить продукт к обжариванию гораздо быстрее и качественнее.

Что нужно добавлять к отражательным?

Кулинары считают, что мясо достаточно натереть молотым перцем и солью. Но вы можете добавить специи, которые вам нравится. Знайте меру, чтобы не перебить вкус мяса.

Важным этапом является панировка отбивных, но перед этим нужно хорошо просушить мясо. Для панировки используйте сухари или кунжут или другие продукты по собственному желанию.

Сколько времени жарить отбивные?

Различные поступки влияют на обжаривание отбивных: какая у вас сковорода, температура, вид мяса, панирование и т.д. Но отбивную достаточно прожаривать на умеренном огне по 3 минуты с каждой стороны.

Не делайте огонь маленьким и обжаривайте отбивные слишком долго – это главная ошибка, почему блюдо может быть испорчено.

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