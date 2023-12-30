Кулинары раскрыли хитрость, как приготовить густую подливку

Как загустить подливку - Как приготовить вкусную подливку без мяса

Кулинары раскрыли секрет приготовления густой подливки. Оказывается, нужен только один ингредиент.

Из простой подливки может получиться настоящий кулинарный шедевр. И чтобы все удалось, вам нужна обычная горчица.

Читайте также: Один ингредиент сделает деруны нежными и воздушными: кулинарная хитрость

В большинстве своем для густоты подливы добавляют муку или картофельный крахмал, но эти варианты нравятся не всем. На самом же деле загустить подливку поможет несколько ложек готовой горчицы (не горчичный порошок).

Если добавляете горчицу количество других специй нужно уменьшить, иначе подливка будет слишком острой.

Раньше мы рассказывали, как сварить дешевый рис так, чтобы он получился рассыпчатым и вкусным.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!