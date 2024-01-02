Кулинары раскрыли хитрость, как сварить картошку вдвое быстрее

Скорость варки картофеля зависит от многих факторов, таких как размер клубней, их сорт, температура воды и т.д. Но в целом, придерживаясь одной кулинарной уловки, вы можете ускорить варку картофеля в два раза.

Кулинары рекомендуют добавить в кастрюлю один обычный ингредиент. Это не только ускорит варку картофеля, но и улучшит вкус. Речь идет о сливочном масле.

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Небольшой кусок масла следует бросить в воду сразу после закипания картофеля. Масло создаст жирную пленку на поверхности, благодаря чему температура в кастрюле будет немного выше обычной.

Вместо масла можно добавлять и масло, но сливочное масло придаст лучшему вкусу блюду и поможет удерживать влагу в картофеле, что также способствует его более быстрому приготовлению.

Есть несколько других способов ускорить варку картофеля. Вот некоторые из них:

Порезать картофель на мелкие кусочки. Чем мельче будут кусочки картофеля, тем быстрее они сварятся.

Чем мельче будут кусочки картофеля, тем быстрее они сварятся. Добавить в воду немного уксуса или соли. Уксус и соль помогают расщеплять крахмал в картофеле, что делает его более мягким и быстрее готовым.

Уксус и соль помогают расщеплять крахмал в картофеле, что делает его более мягким и быстрее готовым. Поместить картофель в кипяток. Если залить картофель холодной водой, то он будет вариться подольше. Если же залить картофель кипятком, то он сварится быстрее.

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