Кулинары раскрыли секрет, как сделать студень прозрачным

Приготовить прозрачный студень удается не всем хозяйкам или хозяевам. Ибо часто желеобразная масса становится мутной.

Чтобы избавиться от этой проблемы, кулинары назвали секретный ингредиент, который нужно добавлять в бульон. Тогда блюдо будет красиво и аппетитно.

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В первую очередь мясо для холодца нужно предварительно замочить и вылить первый бульон, в котором оно варилось. Также не менее важно своевременное добавление необходимых ингредиентов и сбор пены.

Кроме того, готовый бульон можно пропустить через фильтрующую поверхность. Но от этого можно отказаться, если использовать дополнительный ингредиент.

Кулинары рассказали, что "спасти" мутный бульон для студня можно, если добавить яичный белок. Однако этот способ не очень удобен в использовании.

Если вы поняли, что варящийся бульон начал становиться мутным, в жидкость надо налить сок лимона. Хватит сока с половины этого цитрусового. Кислота спасет консистенцию и не повлияет на вкус.

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