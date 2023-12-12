Кулинары раскрыли секрет шоколадного бисквита, который всегда получается таким, как надо
Как готовить шоколадный бисквит, чтобы он всегда получался
Шоколадный бисквит всегда радует нежным вкусом и простотой в приготовлении. Вам понадобится всего несколько ингредиентов и 20-30 минут вашего времени, чтобы наслаждаться этим вкусным десертом.
Вот простой и быстрый рецепт шоколадного бисквита от Патриотов Украины. Этот простой и вкусный шоколадный бисквит точно станет излюбленным угощением в вашем доме.
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Ингредиенты:
- 200 г сахара
- 4 яйца
- 200 г муки
- 50 г какао-порошка
- 1 ч. ложка разрыхлителя теста
- 1/2 ч. ложка соли
- 150 г теплого молока
- 100 г растительного масла
- 1 ч. ложка ванильного сахара (по желанию)
Приготовление:
- Предварительно разогрейте духовку до 180 градусов. Подготовьте форму для запекания, смажьте ее растительным маслом и застелите бумагой для выпечки.
- В глубокой миске смешайте сахар, муку, какао, разрыхлитель теста и соль.
- В отдельной емкости взбейте яйца до стойких пиков, добавьте теплое молоко, растительное масло. При желании добавьте ванильный сахар и перемешайте.
- Равномерно вливайте эту массу в миску с сухими ингредиентами, постоянно перемешивая тесто ложкой.
- Вылейте тесто в подготовленную форму для запекания.
- Поставьте форму в разогретую духовку и готовьте шоколадный бисквит в течение 20-30 минут при температуре 180 градусов.
- Дождитесь охлаждения торта, затем нарезайте его порционными частями и подавайте к столу.
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