Кулинары раскрыли секрет шоколадного бисквита, который всегда получается таким, как надо

Как готовить шоколадный бисквит, чтобы он всегда получался

Шоколадный бисквит всегда радует нежным вкусом и простотой в приготовлении. Вам понадобится всего несколько ингредиентов и 20-30 минут вашего времени, чтобы наслаждаться этим вкусным десертом.

Вот простой и быстрый рецепт шоколадного бисквита от Патриотов Украины. Этот простой и вкусный шоколадный бисквит точно станет излюбленным угощением в вашем доме.

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Ингредиенты:

200 г сахара

4 яйца

200 г муки

50 г какао-порошка

1 ч. ложка разрыхлителя теста

1/2 ч. ложка соли

150 г теплого молока

100 г растительного масла

1 ч. ложка ванильного сахара (по желанию)

Приготовление:

Предварительно разогрейте духовку до 180 градусов. Подготовьте форму для запекания, смажьте ее растительным маслом и застелите бумагой для выпечки. В глубокой миске смешайте сахар, муку, какао, разрыхлитель теста и соль. В отдельной емкости взбейте яйца до стойких пиков, добавьте теплое молоко, растительное масло. При желании добавьте ванильный сахар и перемешайте. Равномерно вливайте эту массу в миску с сухими ингредиентами, постоянно перемешивая тесто ложкой. Вылейте тесто в подготовленную форму для запекания. Поставьте форму в разогретую духовку и готовьте шоколадный бисквит в течение 20-30 минут при температуре 180 градусов. Дождитесь охлаждения торта, затем нарезайте его порционными частями и подавайте к столу.

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