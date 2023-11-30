Кулинары раскрыли уловки, благодаря которым очищенный картофель не будет чернеть

Очень удобно заранее почистить овощи, чтобы процесс приготовления ускорить, а блюда были свежими. Однако проблемой является то, что любимый нами картофель чернеет после контакта с воздухом.

Кулинары рассказали, как сделать так, чтобы сырой очищенный картофель не потемнел и не потерял вкус. В основном люди привыкли оставлять картофель в миске с холодной водой на 3-4 часа.

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Существуют и другие эффективные методы, по мнению опытных кулинаров. К примеру, вы можете увеличить срок хранения очищенного картофеля до 24 часов, если замоченный картофель нарезать и поставить в холодильник, но нужно добавить немного лимонной кислоты или ломтик лимона.

Также можно ошпаривать картофель кипятком, чтобы он не успел потемнеть. Есть и другой способ – использование пищевой пленки, но каждую картофелину нужно заворачивать отдельно, а затем отправить в холодильник. Однако это может занять много времени.

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