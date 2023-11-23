Кулинары рассказали о трех главных ошибках, из-за которых блины выйдут жесткими и сухими

Как приготовить блины - Почему не получается приготовить тонкие блины - почему блины жесткие и сухие

Иногда блины получаются жесткими и сухими, что расстроит как кулинара, так и понравившихся. Этому простое объяснение – вы допускаете очень распространенные ошибки.

Вы хотите, что блины были тонкими, мягкими и вкусными? Не используйте миксер и сливочное масло.

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Какие ошибки часто допускают при приготовлении блинчиков?

1. Миксер. Нельзя "обрабатывать" тесто миксером, потому что основа получится более однородной. Отсутствие комочков не поможет блюду быть мягким и пышным. Для этого прибегните к ложке или венчику.

2. Частое переворачивание блинов. Помните, во время жарки блин нужно перевернуть только один раз. Если вы это сделаете несколько раз, то равномерного прокаливания не будет, а блинчик станет слишком тонким и сухим.

3. Сливочное масло. Блинчики нужно готовить только на растительном масле. Если вы готовите на растопленном масле, то блюдо будет жестким и горьким.

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