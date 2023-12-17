Кутья на Рождество 2023: лучшие рецепты главного блюда к Сочельнику
Кутья – это традиционное рождественское блюдо, которое готовится на сочельник. Кутья является одним из главных блюд рождественского стола, и его подают перед праздничной трапезой.
Кутья символизирует единение с Богом. Пшеница символизирует жизнь, мед – сладость жизни, мак – мир и согласие, орехи – здоровье и силу, сухофрукты – достаток и благополучие.
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В разных регионах Украины существуют разные рецепты кутьи. Например, на юге Украины кутью часто готовят с добавлением риса, а на западе Украины – с добавлением ячменя.
Кутья является не только вкусным, но и полезным блюдом. Она содержит много витаминов и минералов, необходимых для здоровья.
Классический рецепт щедрого кутьи
Ингредиенты:
- стакан пшеницы
- 2 стакана воды
- столовая ложка меда
- 1/2 стакана перетертого мака
- 1/2 стакана измельченных грецких орехов
- /2 стакана вымытых и порезанных сухофруктов
Приготовление:
- Пшеницу нужно промыть и замочить на несколько часов, лучше на ночь. Затем нужно отварить пшеницу до готовности.
- В отварную пшеницу добавляют мед, тертый мак, орехи и сухофрукты.
Подавать кутью можно теплой или холодной.
Кутья из перловки
Ингредиенты:
- 200 г перловой крупы
- 150 г мака
- 50 г очищенных орехов
- 50 г изюма
- мед и сахар по вкусу
- 1/2 стакана сливок
Приготовление:
Жемчужную крупу промыть, залить водой в соотношении 1 к 3 и варить до готовности.
Отцедить и охладить. Мак заварить крутым кипятком и варить до тех пор, пока легко растираться между пальцами.
Мак тщательно отцедить (можно на сите) и перекрутить через мясорубку.
Изюм запарить кипятком.
Мак перемешать с перловкой, добавить измельченные орехи, изюм, мед и сахар по вкусу. Все перемешать со сливками.
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Кутья из ячневой крупы
Вам понадобятся:
- 2 стакана ячменной крупы
- 3 л воды
- 1 стакан молока
- 0,5 – 1 стакан мака
- 2-3 ст. ложки меда
- 2 ст. ложки клюквенного или смородинового варенья
Приготовление:
Крупу промыть, отварить в воде на умеренном огне, снимая пену. Как только крупа начнет выделять слизь, излишнюю воду слить, кашу переложить в другую посуду, добавить молоко и варить до готовности крупы, помешивая все время.
Мак залить кипятком, оставить на 5 мин, затем воду слить, мак промыть, снова залить кипятком и, как только на поверхности воды начнут появляться капельки жира, сразу ее слить.
Распаренный мак перетереть в ступке, добавляя по 1 ч. ложке крутого кипятка до 1 ст. ложки мака.
Подготовленный мак смешать с кашей, добавить мед и непрерывно помешивая, прогреть на слабом огне в течение 5-7 мин. Затем снять кашу с огня и заправить вареньем.
Как правило, кутью не выносят со стола до окончания Рождества. Считается, что ею придут угоститься души умерших родственников. Также на столе оставляли хлеб и узвар, чтобы "угостить умерших".
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